» السعودية: لا نرغب فى رؤية هذا الأمر

الطيب حسين
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عدم رغبتها في رؤية مزيد من التصعيد في التوتر بالمنطقة في "لحظة بالغة الخطورة" .
جاء هذا في تصريحات لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر، بالعاصمة الرياض.
وتم خلال الاجتماع بحث التحديات الأمنية في المنطقة .
كما أكد الوزير السعودي، أن بلاده حريصة كل الحرص على عدم حدوث أي تصعيد في الوضع بالمنطقة، مشددًا على ضرورة الانتباه إلى المخاطر التي تحدق بالأمن العالمي .
وأعرب عن أمل السعودية في أن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الضرورية لمنع المزيد من التصعيد وأي استفزاز .
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