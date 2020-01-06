» السعودية: لا نرغب فى رؤية هذا الأمر

06 يناير 2020 - 06:49 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عدم رغبتها في رؤية مزيد من التصعيد في التوتر بالمنطقة في "لحظة بالغة الخطورة" .

جاء هذا في تصريحات لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر، بالعاصمة الرياض.

وتم خلال الاجتماع بحث التحديات الأمنية في المنطقة .

كما أكد الوزير السعودي، أن بلاده حريصة كل الحرص على عدم حدوث أي تصعيد في الوضع بالمنطقة، مشددًا على ضرورة الانتباه إلى المخاطر التي تحدق بالأمن العالمي .

وأعرب عن أمل السعودية في أن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الضرورية لمنع المزيد من التصعيد وأي استفزاز .