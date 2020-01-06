«السلحدار» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة بيراميدز

أمير سعد
أعلن أدهم السلحدار، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري العام.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى.. محمد مجدى – محمد فوزى.
خط الدفاع.. أحمد أيمن – باهر المحمدي – محمد هاشم – إبراهيم أبواليزيد – أسامة إبراهيم – محمود البدرى.
خط الوسط.. عماد حمدي – محمد بيومي – محمود دونجا – محمد مخلوف – بيكتى سيلفا – عبدالرحمن مجدي – محمد صادق – محمد حمدى زكى.
خط الهجوم.. محمد الشامى – حازم مرسى.
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