قائمة الريال المشاركة في بطولة السوبر الإسباني

06 يناير 2020 - 07:12 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان، قائمة فريقه لخوض كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير الجاري.



وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أدريزولا، ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس، إيسكو

خط الهجوم: يوفيتش، لوكاس فاسكيز، براهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.



ريال مدريد يواجه فالنسيا يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الملك عبد الله الدولي، في نصف نهائي كأس السوبر، وفي حالة الفوز سيلاقي المتأهل من برشلونة وأتلتيكو مدريد في النهائي.