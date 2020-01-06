  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

"السيسي" يصل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

ترامب

أحد صقور "ترامب" ينقلب عليه.. عزله بات قريبًا

الرئيس السيسي

«السيسي»: «أدعو الله أن يوحد صفوفنا»

العروسين

مفاجأة مدوية في قضية ذابح زوجته ليلة الدُخلة

قاسم سليماني

سر «خاتم سليماني» الذي لم تؤثر فيه 4 صواريخ مدمرة

اقطاي

مستشار "أردوغان": "يستحيل أن نحارب مصر"

تركي آل الشيخ

«آل الشيخ» غاضب من فنانة شهيرة ويمنعها من الظهور في السعودية

ارشيفية

ارتفاع جنوني في أسعار النفط بعد مقتل "سليماني"

صلاح

افتتح أول محل.. «صلاح» يتجه للاستثمار في «البهايم»

رجل الأعمال اللبناني

تسريب فيديو جنسي لرجل أعمال مع خادمته والأخير يرد

قائمة الريال المشاركة في بطولة السوبر الإسباني

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«كاف» يُجري تعديلات في جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا

#

مدافع الأهلي مهدد بالغياب أمام الزمالك

#

الموعد والقنوات الناقلة للسوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

#

منتخب إسبانيا يتوج بلقب أمم أوروبا

ريال مدريد

المصريون

زيدان

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان، قائمة فريقه لخوض كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي: 

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أدريزولا، ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس، إيسكو

خط الهجوم: يوفيتش، لوكاس فاسكيز، براهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

ريال مدريد يواجه فالنسيا يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الملك عبد الله الدولي، في نصف نهائي كأس السوبر، وفي حالة الفوز سيلاقي المتأهل من برشلونة وأتلتيكو مدريد في النهائي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» التوترات بلغت أعلى مستوياتها خلال هذا القرن
» القنوات الناقلة لحفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا
» ابنة أصالة تثير الجدل بتعليق عن طلاقها:«قاومت الخيانة»
» حفيظ دراجي يصدم «صلاح» و«محرز»
» السعودية: لا نرغب فى رؤية هذا الأمر
» تأكد غياب «صلاح» عن حفل أفضل لاعب أفريقي
» جرام الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع لـ13 جنيهًا
» «ماني» أفضل لاعب في إفريقيا بنسبة 1000%
» وافد يغتصب أمًا وابنتها في رأس الخيمة والأخيرة تحمل منه
» سر رفض «صلاح» الحضور لحفل الأفضل في إفريقيا
» «الخيانة».. المسكوت عنه في طلاق أصالة و«العريان»

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية