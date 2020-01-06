مستشار "أردوغان": "يستحيل أن نحارب مصر"

06 يناير 2020 - 07:24 م

أكد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استحالة أن تكون بلاده ستحارب مصر، مشددًا على أن تركيا ليست ضد الشعب المصري ولا أي شعب في المنطقة.

وكتب عبر حسابه على "تويتر": "من قال ان تركيا تريد الحرب ضد مصر أو ضد أي دولة... تركيا تدافع عن الحكومة الشرعية في ليبيا بينما غيرها يدعم المتمردين والانقلابيين.. لا تصدقوا اعلامكم فهو يكذب عليكم".

وأكمل: "تركيا ليست ضد الشعب المصري ولا أي شعب في المنطقة".

كما كتب في تغريدة أخرى: " تركيا لن تخوض حربا ضد أي شعب مسلم فكيف يقولون اننا سنحارب شعب مصر".

وكان الرئيس التركي قد أعلن يوم أمس، أن بلاده بدأت في توجيه جنود إلى ليبيا بشكل تدريجي، ضمن اتفاقية موقعة مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.