» حفيظ دراجي يصدم «صلاح» و«محرز»

06 يناير 2020 - 07:30 م

أكد الجزائري حفيظ دراجي، المعلق بقنوات «بي إن سبورت» القطرية، فوز السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

وكتب «دراجي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «السنغالي ساديو ماني هو الذي سيتوج غدا أفضل لاعب في افريقيا لسنة 2019، متبوعا برياض محرز ومحمد صلاح».

وتابع، «تتويج مستحق للأسد الذي خاض طيلة السنة 61 مباراة سجل فيها 34 هدفًا، قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، وتوج بلقب كأس العالم وكأس السوبر الأوربي ودوري أبطال أوربا مع ليفربول».