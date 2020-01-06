أحد صقور "ترامب" ينقلب عليه.. عزله بات قريبًا

06 يناير 2020 - 08:26 م

خرج جون بولتون مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة السابق،بموقف مفاجيء ضد الرئيس دونالد ترامب الذي يواجه خطر العزل من منصبه بشأن مكالمته مع الرئيس الأوكراني.

وأكد "بولتون" اليوم الاثنين استعداده للإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عزل "ترامب" .

وكانت محادثة هاتفية طلب فيها "ترامب" من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التحقيق مع هنتر بايدن، نجل جو بايدن المرشح لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لقاء امتيازات لكييف، ما مثل فضيحة مدوية للرئيس الأمريكي.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، أنه تم استدعاء "بولتون" للإدلاء بشهادته في القضية، قبل أن يخرج في بيان ويؤكد استعداده لتقديم الشهادة اليوم.

وجمعت المكالمة الهاتفية "ترامب" و"زيلينسكي"، الذي أدت إلى إعلان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون البدء بمساءلة "ترامب"، حيث حاول خلالها إقناع نظيره الأوكراني بإطلاق تحقيق في أوكرانيا في أنشطة هانتر بايدن، نجل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، مقابل تقديم مساعدة مالية وعسكرية لكييف.

وفي 10 سبتمبر أعلن الرئيس الأمريكي أنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، بالتخلي عن خدماته في البيت الأبيض، قائلا إنه طلب من بولتون تقديم استقالته.