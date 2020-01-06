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قبل ساعات من حفل الأفضل.. طارق حامد يتصدر «تويتر»

الرياضة

طارق حامد
طارق حامد
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أمير سعد

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المصريون

الزمالك

كاف

طارق حامد

أفضل لاعب

تصدر طارق حامد، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك قبل ساعات من إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، فيما اعتذر اللاعب الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي عن الحضور، وذلك من أجل مباراة فريقه ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

ودشنت الجماهير الزمالكاوية هاشتاج، "طارق حامد زعيم افريقيا"، عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لدعم لاعب الزمالك في التتويج بجائزة الأفضل لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الافريقي للكرة .

وكان الاتحاد الافريقي، أعلن عن المرشحين للجوائز عن المرشحين لجائزة الافضل في القارة السمراء لعام 2019، والتي تضمنت يوسف البلايلي جناح أهلي جدة مع الثنائي طارق حامد لاعب نادي الزمالك المصري، وانيس البدري لاعب فريق الترجي الرياضي التونسي.

وفي حالة فوزه، سيصبح طارق حامد رابع مصري ينال الجائزة بعد ثنائي الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، الذي حصل عليها أعوام 2006 و2008 و2012 و2013، ومحمد بركات الذي فاز بالجائزة عام 2005، وأحمد حسن 2010.

يذكر أن هناك بعض التقارير قد أشارت إلى عدم حضور محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وأيضا رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي خلال هذا الحفل، ويعد الثنائي مرشح لجائزة أفضل لاعب في افريقيا بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني.

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