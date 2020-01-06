  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

"السيسي" يصل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

ترامب

أحد صقور "ترامب" ينقلب عليه.. عزله بات قريبًا

الرئيس السيسي

«السيسي»: «أدعو الله أن يوحد صفوفنا»

العروسين

مفاجأة مدوية في قضية ذابح زوجته ليلة الدُخلة

قاسم سليماني

سر «خاتم سليماني» الذي لم تؤثر فيه 4 صواريخ مدمرة

اقطاي

مستشار "أردوغان": "يستحيل أن نحارب مصر"

تركي آل الشيخ

«آل الشيخ» غاضب من فنانة شهيرة ويمنعها من الظهور في السعودية

ارشيفية

ارتفاع جنوني في أسعار النفط بعد مقتل "سليماني"

صلاح

افتتح أول محل.. «صلاح» يتجه للاستثمار في «البهايم»

رجل الأعمال اللبناني

تسريب فيديو جنسي لرجل أعمال مع خادمته والأخير يرد

الأمم المتحدة تحذر:

التوترات بلغت أعلى مستوياتها خلال هذا القرن

عرب وعالم

جوتيرس
جوتيرس
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"صفقة القرن" تدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد

#

موسي: هذا ما ينوي السيسي فعله خلال الفترة القادمة

#

تراجع حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

#

أسعار الذهب تستقر عند هذا الرقم

أمريكا

الأمم المتحدة

جوتيرش

الولايات المتحدة اليوم

دعت الأمم المتحدة، قادة العالم اليوم الاثنين، إلى وقف التوترات المتصاعدة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعادة بدء الحوار.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مطالبًا بوقف التصعيد، داعيا الزعماء إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس .

كما شدد على أن  "التوترات الجيوسياسية بلغت أعلى مستوياتها خلال هذا القرن".

ودون تسمية أي دولة، قال جوتيريش: "هذا المرجل من التوترات يقود المزيد والمزيد من الدول إلى اتخاذ قرارات غير متوقعة ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها وخطر كبير من سوء التقدير".

وجاء تحذيره بعد أن قتلت الولايات المتحدة اللواء قاسم سليماني يوم الجمعة، مما زاد من حدة الأزمة التي زادت المخاوف من اندلاع حريق كبير في الشرق الأوسط.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» التوترات بلغت أعلى مستوياتها خلال هذا القرن
» القنوات الناقلة لحفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا
» ابنة أصالة تثير الجدل بتعليق عن طلاقها:«قاومت الخيانة»
» حفيظ دراجي يصدم «صلاح» و«محرز»
» السعودية: لا نرغب فى رؤية هذا الأمر
» تأكد غياب «صلاح» عن حفل أفضل لاعب أفريقي
» جرام الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع لـ13 جنيهًا
» «ماني» أفضل لاعب في إفريقيا بنسبة 1000%
» وافد يغتصب أمًا وابنتها في رأس الخيمة والأخيرة تحمل منه
» سر رفض «صلاح» الحضور لحفل الأفضل في إفريقيا
» «الخيانة».. المسكوت عنه في طلاق أصالة و«العريان»

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية