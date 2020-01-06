انتصار السيسي: عيد ميلاد مجيد

06 يناير 2020 - 08:58 م

هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصري بعيد الميلاد.

وكتبت عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد".

وشهدت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل قليل، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.

ويقام قداس عيد الميلاد المجيد اليوم الاثنين، حيث يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكانت الكاتدرائية قد تزينت بالورود وصور الميلاد في مختلف أرجائها.