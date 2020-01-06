  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

«إعدام الموظف المرتشي» حائر بين النواب

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

السيسي

«السيسي»:«محدش يقدر يعمل معانا حاجة»

ارشيفية

الأرصاد تحذر.. انخفاض فى درجات الحرارة غدًا

مرتضى منصور

اتحاد الكرة يقرر إيقاف مدرب الزمالك

العروسين

مفاجأة مدوية في قضية ذابح زوجته ليلة الدُخلة

قاسم سليماني

سر «خاتم سليماني» الذي لم تؤثر فيه 4 صواريخ مدمرة

اقطاي

مستشار "أردوغان": "يستحيل أن نحارب مصر"

صلاح

افتتح أول محل.. «صلاح» يتجه للاستثمار في «البهايم»

ترامب

أحد صقور "ترامب" ينقلب عليه.. عزله بات قريبًا

رسميًا..

اتحاد الكرة يقرر إيقاف مدرب الزمالك

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

عقوبة قاسية على لاعب الزمالك

#

تعرف على قائمة جمال علام لانتخابات اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

السلة

وقف

الزمالك

مرتضى منصور

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،  إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة "رجال" بنادي الزمالك وتحويله للتحقيق.

وقال الاتحاد في بيان له: " قرر مجلس إدارة الاتحاد إيقاف المدير الفني لنادي الزمالك عصام عبد الحميد وتحويله للتحقيق لما بدر منه خلال مباراة الجزيرة والزمالك بالجولة السادسة من دوري السوبر".

وكان عصام عبد الحميد خرج عن النص في مباراة فريقه أمام الجزيرة والتي أقيمت مساء يوم الاثنين عندما قام بالتوجه ناحية عمرو الجندي من أجل الاعتداء عليه، قبل أن يُكمل ويوجه له ألفاظًا نابية، ليرد عليه حكم اللقاء بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه وطرده من اللقاء.

يذكر ان الزمالك خسر أمام الجزيرة بنتيجة 87/97 في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري سوبر السلة، وذلك بعدما امتد اللقاء للوقت الإضافي إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 80-80.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أول صورة لـ«ماني» بعد وصوله للغردقة
» أحد صقور "ترامب" ينقلب عليه.. عزله بات قريبًا
» «الخطيب» يعتذر عن حضور حفل الأفضل في إفريقيا
» التوترات بلغت أعلى مستوياتها خلال هذا القرن
» القنوات الناقلة لحفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا
» ابنة أصالة تثير الجدل بتعليق عن طلاقها:«قاومت الخيانة»
» حفيظ دراجي يصدم «صلاح» و«محرز»
» السعودية: لا نرغب فى رؤية هذا الأمر
» تأكد غياب «صلاح» عن حفل أفضل لاعب أفريقي
» جرام الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع لـ13 جنيهًا
» «ماني» أفضل لاعب في إفريقيا بنسبة 1000%

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية