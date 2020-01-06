اتحاد الكرة يقرر إيقاف مدرب الزمالك

06 يناير 2020 - 09:02 م

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة "رجال" بنادي الزمالك وتحويله للتحقيق.

وقال الاتحاد في بيان له: " قرر مجلس إدارة الاتحاد إيقاف المدير الفني لنادي الزمالك عصام عبد الحميد وتحويله للتحقيق لما بدر منه خلال مباراة الجزيرة والزمالك بالجولة السادسة من دوري السوبر".

وكان عصام عبد الحميد خرج عن النص في مباراة فريقه أمام الجزيرة والتي أقيمت مساء يوم الاثنين عندما قام بالتوجه ناحية عمرو الجندي من أجل الاعتداء عليه، قبل أن يُكمل ويوجه له ألفاظًا نابية، ليرد عليه حكم اللقاء بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه وطرده من اللقاء.

يذكر ان الزمالك خسر أمام الجزيرة بنتيجة 87/97 في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري سوبر السلة، وذلك بعدما امتد اللقاء للوقت الإضافي إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 80-80.