» أول صورة لـ«ماني» بعد وصوله للغردقة

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افريقيا

صلاح

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مانى

وصل السنغالي ساديو مانى، جناح فريق ليفربول الإنجليزي إلى مقر إقامته بالغردقة، لحضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يدخل ماني لفندق الباتروس سيتاديل الذي يستضيف إقامته قبل الحفل، من الباب الأمامي إلا أن الأمور تبدلت.

ومنع الأمن المرافق لماني من نادي ليفربول، الصحفيين والإعلاميين المتواجدين في مدخل الفندق من التعامل مع ماني، حيث طالبوهم بضرورة الدخول إلى قاعة الفندق تمهيدًا لمرور السنغالي.

وشدد أمن ليفربول المرافق لماني، على ضرورة عدم تصوير اللاعب أو إجراء أحاديث صحفية معه، قبل أن يمر السنغالي إلى جناحه من باب مختلف.

ودخل ماني إلى الفندق من باب خلفي للفندق تحت حراسة أمن ليفربول ليكون بعيدًا عن الصحفيين والإعلاميين، ليمر منه إلى الجناح المخصص له الذي يتواجد في مبنى منفصل عن الفندق.

ويتواجد ماني في مصر حاليًا تمهيدًا لحفل الإعلان عن أفضل لاعب في أفريقيا 2019 والتي يتنافس عليها مع الثنائي محمد صلاح ورياض محرز.

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