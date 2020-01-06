الأرصاد تحذر.. انخفاض فى درجات الحرارة غدًا

06 يناير 2020 - 09:37 م

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدًا الثلاثاء.

وأشار فى مداخلة تليفزيونية اليوم الاثنين، إلى أنه من المتوقع، أن يشهد يوم غد انخفاضًا جديدًا فى درجات الحرارة.

وأكد "شاهين" بدء حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من اليوم وحتى الجمعة، متمثلة فى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق بالإضافة إلى سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والدلتا، وتكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة .

ووجه نصائح لأصحاب الأمراض الصدرية بارتداء "الكمامة" ، نتيجة الأتربة والرمال التى تثيرها الرياح خلال الأيام المقبلة.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غداكما يلي:

القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 9 درجة.

سوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 5 درجة.

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجة.

سانت كاترين العظمى 9 درجة والصغرى صفر درجة .