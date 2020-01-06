  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

«إعدام الموظف المرتشي» حائر بين النواب

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

السيسي

«السيسي»:«محدش يقدر يعمل معانا حاجة»

ارشيفية

الأرصاد تحذر.. انخفاض فى درجات الحرارة غدًا

مرتضى منصور

اتحاد الكرة يقرر إيقاف مدرب الزمالك

العروسين

مفاجأة مدوية في قضية ذابح زوجته ليلة الدُخلة

قاسم سليماني

سر «خاتم سليماني» الذي لم تؤثر فيه 4 صواريخ مدمرة

اقطاي

مستشار "أردوغان": "يستحيل أن نحارب مصر"

صلاح

افتتح أول محل.. «صلاح» يتجه للاستثمار في «البهايم»

ترامب

أحد صقور "ترامب" ينقلب عليه.. عزله بات قريبًا

حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة دجلة

الرياضة

حسام حسن
حسام حسن
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجآت بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

#

حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة أسوان

#

"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

#

«كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أول أغسطس

دجلة

المصريون

سموحة

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن، لمباراة وادى دجلة على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ضمت القائمة كلا من "الهانى سليمان ، حسين تيمور ، محمد كوفى ، رجب نبيل ، كريم يحيى ، أحمد حمص ، يوسف ديوب ، محمد الترهونى ، إسلام جمال ، ناصر ماهر ، محمود حليمو ، سلامة أحمد ، خالد عبد الفتاح ، محمد نادى ، رونالدو وانجا ، حسام حسن ، احمد مكى ، محمود فهمى ، فوزى الحناوى ، ايدى إيممو".

يدخل سموحة المباراة وهو فى المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ18 برصيد 6 نقاط.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أول صورة لـ«ماني» بعد وصوله للغردقة
» أحد صقور "ترامب" ينقلب عليه.. عزله بات قريبًا
» «الخطيب» يعتذر عن حضور حفل الأفضل في إفريقيا
» التوترات بلغت أعلى مستوياتها خلال هذا القرن
» القنوات الناقلة لحفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا
» ابنة أصالة تثير الجدل بتعليق عن طلاقها:«قاومت الخيانة»
» حفيظ دراجي يصدم «صلاح» و«محرز»
» السعودية: لا نرغب فى رؤية هذا الأمر
» تأكد غياب «صلاح» عن حفل أفضل لاعب أفريقي
» جرام الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع لـ13 جنيهًا
» «ماني» أفضل لاعب في إفريقيا بنسبة 1000%

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية