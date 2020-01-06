أمين عام "الناتو" يدعو إيران لتجنب العنف والاستفزاز

06 يناير 2020 - 10:00 م

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، الإثنين، إيران إلى "تجنب المزيد من العنف والاستفزاز".



جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده ستولتنبرغ، بالعاصمة بروكسل، عقب انتهاء اجتماع للحلف على مستوى سفراء الدول الأعضاء.

وقال ستولتنبرغ، إن الولايات المتحدة أطلعت أعضاء الحلف حول مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، وقضايا إقليمية أخرى.

وأضاف أن "الحلفاء قلقون منذ سنوات من الجهود الإيرانية لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأردف: "متفقون حول عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وإدانة دعمها للمجموعات الإرهابية المختلفة".

وأوضح أن الحلفاء دعوا خلال الاجتماع، إلى خفض التوتر، وضبط النفس.

واستطرد: "اندلاع مواجهة جديدة ليس من مصلحة أي طرف. على إيران تجنب المزيد من العنف والاستفزاز".

وحول تعليق الحلف لمهامه التدريبية في العراق، على خلفية مقتل سليماني، أفاد ستولتنبرغ، بأن القرار مؤقت، ويهدف لحماية عناصر الحلف بالعراق.

وذكر أن "بعثة الحلف التدريبية تعزز الوحدات الأمنية في البلاد بناء على طلب الحكومة العراقية، وتساعد على منع عودة داعش للمنطقة".

وفجر الجمعة، قتل سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

ليعلن الحلف، السبت، تعليق مهامه التدريبية في العراق، لفترة مؤقتة، على خلفية ذلك.