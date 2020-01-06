إسرائيل تصادق على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة في مصر
الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذ إجراءات للخروج الأمن
«إعدام الموظف المرتشي» حائر بين النواب
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين
«السيسي»:«محدش يقدر يعمل معانا حاجة»
الأرصاد تحذر.. انخفاض فى درجات الحرارة غدًا
اتحاد الكرة يقرر إيقاف مدرب الزمالك
مفاجأة مدوية في قضية ذابح زوجته ليلة الدُخلة
سر «خاتم سليماني» الذي لم تؤثر فيه 4 صواريخ مدمرة
افتتح أول محل.. «صلاح» يتجه للاستثمار في «البهايم»
المصريون ووكالات
فجر
05:31
شروق
06:59
ظهر
12:05
عصر
14:53
مغرب
17:12
عشاء
18:42