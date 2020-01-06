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موسكو: تراجع طهران عن تعهداتها النووية لا يشكل تهديدا

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الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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المصريون ووكالات

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أكدت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، أن تعليق طهران لجميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، "لا يشكل أي تهديد".
وذكرت الوزارة في بيان، أنها قيمت قرار الحكومة الإيرانية بتعليق جميع تعهداتها ضمن الاتفاق، الموقع بينها ومجموعة (5+1).
وأضاف البيان: "تراجع إيران عن تعهداتها فيما يخص حجم تخصيب اليورانيوم وتطوير إمكاناتها التكنولوجية في هذا الإطار، لا يشكل أي تهديد من ناحية انتشار الأسلحة النووية".
ودعا جميع الأطراف إلى "تجنب خلق مزيد من التوتر والغموض حول الاتفاق، الذي يشكل أهمية عالمية".
والأحد، أعلنت الحكومة الإيرانية، في بيان، تعليق جميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.
وفجر الجمعة، قتل سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.


وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.


وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها. -

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