الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة في مصر

06 يناير 2020 - 11:00 م

كشف محمود شاهين رئيس التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، عن موعد انتهاء الموجة الباردة، مؤكدا أن الطقس في حالة عدم استقرار واضحة كما أن نشاط الرياح يشعر بانخفاض درجات الحرارة وتستمر هذه الموجة إلى يوم الجمعة.



وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج"أخر النهار"المذاع علي قناه"النهار"، أن هناك احتمال اعتدال طفيف في الجو بعد يوم الجمعة كما أن الرياح ستهدأ ايضا، كما أن احتمالية سقوط الأمطار على القاهرة ستكون يوم الأربعاء والخميس والجمعة.

