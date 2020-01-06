البنتاجون يكشف حقيقة اعتزام التحالف الانسحاب من العراق

06 يناير 2020 - 11:30 م

قال متحدث باسم البنتاجون اليوم الاثنين، إنه لا يمكنه على الفور تأكيد صحة رسالة تفيد باعتزام التحالف بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب من العراق.



وفي وقت سابق اليوم، ورد في بيان تلقت RT نسخة منه، يفيد بأن الجيش الأمريكي أبلغ السلطات العراقية باتخاذه إجراءات للانسحاب من البلاد.



وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق: «احتراما لسيادة جمهورية العراق وحسب ما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء، ستقوم قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب بإعادة تمركز القوات خلال الأيام والأسابيع القادمة».



وأضاف البيان: «من أجل تنفيذ هذه المهمة يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق بشكل آمن».



وتابع: «خلال هذا الوقت ستكون هناك زيادة برحلات الطائرات المروحية فوق وحول المنطقة الخضراء في بغداد».

