وزير الخارجية السعودي: نأمل ألا يحدث تصعيد في المنطقة

06 يناير 2020 - 11:40 م

دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاثنين، إلى عدم تصعيد الوضع في المنطقة، مطالباً بأن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الضرورية لمنع المزيد من التصعيد أو وقوع أي استفزاز.



وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن «علينا حماية أمن الخليج والبحر الأحمر»، مشدداً على أن المملكة حريصة كل الحرص على عدم حدوث أي تصعيد في المنطقة.

