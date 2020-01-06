  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:09 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب": كلام الرئيس واضح محدش هيجرجرنا هنا ولا هنا

نانسي عجرم

الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن اقتحام منزل نانسي عجرم

الأرصاد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة في مصر

الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذ إجراءات للخروج الأمن

أرشيفية

«إعدام الموظف المرتشي» حائر بين النواب

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

السيسي

«السيسي»:«محدش يقدر يعمل معانا حاجة»

مرتضى منصور

اتحاد الكرة يقرر إيقاف مدرب الزمالك

العروسين

مفاجأة مدوية في قضية ذابح زوجته ليلة الدُخلة

قاسم سليماني

سر «خاتم سليماني» الذي لم تؤثر فيه 4 صواريخ مدمرة

وزير الخارجية السعودي: نأمل ألا يحدث تصعيد في المنطقة

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إيران: المنطقة بحاجة لترتيب أمني ومقاربة إقليمية جديدة

#

تهديد تركي بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا

#

السعودية: مقتنعون بتورط إيران بهجمات أرامكو

#

السعودية لا تستبعد الخيار العسكري في الرد على هجمات أرامكو

دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاثنين، إلى عدم تصعيد الوضع في المنطقة، مطالباً بأن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الضرورية لمنع المزيد من التصعيد أو وقوع أي استفزاز.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن «علينا حماية أمن الخليج والبحر الأحمر»، مشدداً على أن المملكة حريصة كل الحرص على عدم حدوث أي تصعيد في المنطقة.
كما قال إنه ينبغي الانتباه إلى المخاطر التي تحدق بالأمن العالمي وليس أمن المنطقة فحسب

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" على تغريدة "خطيبي هيترحل على الجبهة"
» غياب صلاح ومحرز عن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي
» نجم الأهلي السابق: مصر بلدي الثاني وتمثل كل شيء بالنسبة لي
» "الجندى" يحذر الأمهات من تربية الأبناء بهذه الطريقة
» بولتون: مستعد للادلاء بشهادتي في «عزل ترامب»
» روس برانش يصنع التاريخ في صحراء المملكة
» رد ناري من الرئيس الإيراني على تغريدة "ترامب"
» نتنياهو: اغتيال سليماني عمل أمريكي لا يخصنا
» أول صورة لـ«ماني» بعد وصوله للغردقة
» أحد صقور "ترامب" ينقلب عليه.. عزله بات قريبًا
» «الخطيب» يعتذر عن حضور حفل الأفضل في إفريقيا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية