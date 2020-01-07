الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن اقتحام منزل نانسي عجرم

كشف نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة عن حادث اقتحام منزل الفنانة اللبنانية والتي تعرضت له خلال الساعات القليلة الماضية.



وأوضح "الهاشم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث"، تفاصيل حالة شقيقه الصحية، بعد اقتحام منزله وقتل السارق، قائلًا إنه تم نقله للمستشفى لأن حالته النفسية سيئة، ومن المتوقع مغادرته المستشفى غدًا.

وأوضح "الهاشم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث"، تفاصيل حالة شقيقه الصحية، بعد اقتحام منزله وقتل السارق، قائلًا إنه تم نقله للمستشفى لأن حالته النفسية سيئة، ومن المتوقع مغادرته المستشفى غدًا.