» نجم الأهلي السابق: مصر بلدي الثاني وتمثل كل شيء بالنسبة لي

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المصريون ـ متابعات

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أكد أمادو فلافيو لاعب منتخب انجولا والأهلي السابق، أنه يعتبر مصر بلده الثاني وأنها تمثل له كل شيء، حيث إنه صنع تاريخه الكروي في مصر.
وأضاف فلافيو خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير، أنه يتشرف بوجوده في مصر، مقدما الشكر لكل القائمين على دعوته لحضور حفل افضل لاعب في أفريقيا الذي سيقام اليوم الثلاثاء.
وأشار إلى أنه لم يشعر بالاضطهاد في مصر، مؤكدا: "دائما اشعر بالشوق لمصر واسعد بالاستقبال الرائع من الجماهير".

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