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عمرو أديب

"أديب": كلام الرئيس واضح محدش هيجرجرنا هنا ولا هنا

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"أديب": كلام الرئيس واضح محدش هيجرجرنا هنا ولا هنا

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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هنأ الإعلامي عمرو أديب، الأقباط بعد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية لتهنئة الأقباط أصبح موعدا ثابتا، معقبا: "الرئيس سلم على الناس كلها.. مشهد جميل".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم كانت تركز بصورة مباشرة على ما يتم تداوله عن نشوب حرب قريبا، معقبا: "الرئيس قال بشكل مباشر محدش هيجرجرنا هنا ولا هنا".
وأضاف أن حديث الرئيس السيسي واضح أن مصر لن تنجر إلى مغامرة أو فخ، معلقا: "الشرف مش معناه ضعف، ونحن نواجه عدو غير شريف".

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