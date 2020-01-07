» تعليق ناري لـ"أديب" على تغريدة "خطيبي هيترحل على الجبهة"

07 يناير 2020 - 12:20 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك تغريدات مزيفة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استدعاء جنود على الجبهة مع ليبيا، معقبا: "في رسالة واحدة بتقول خطيبي هيترحل وادعوله ومنتشرة من خمسين حساب".



وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، عددا من التغريدات المزيفة، معقبا: "هو خطيب واحد خاطب 50 بنت، الواد جامد أوي، طب غيروا مرة خطيبي، حبيبي، مرة وائل، ولا مدحت.. إحنا مش كيس جوافة هنا".

