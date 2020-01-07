لماذا نعى خامنئي قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالعربية؟

واعتبر، أن دعاء وحديث خامنئي باللغة العربية كان رسالة لكل لحلفاء إيران، وبكاءه دليلا على مكانة سليماني لديه، مضيفا: "خامني اضرب بموت سليماني في أعز ما يملك، كأنه واحد من ولاده"، منوها بأن إسماعيل هنية يعتبر قاسم سليماني هو شهيد القدس، متسائلا: "ماذا فعل سليماني من أجل القدس".