لماذا نعى خامنئي قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالعربية؟

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن خامئني مرشد إيران بكى بشدة وهو ينعى قاسم سليماني باللغة العربية، مشيرا إلى أن غالبية من كان يصلي خلف خامنئي كانوا لا يفهمون ما يقول.
وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "لماذا كان يدعو خامنئي باللغة العربية؟"، مضيفا: "مكنش حد فاهم إلا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكان موجودا في الصف الثاني".
واعتبر، أن دعاء وحديث خامنئي باللغة العربية كان رسالة لكل لحلفاء إيران، وبكاءه دليلا على مكانة سليماني لديه، مضيفا: "خامني اضرب بموت سليماني في أعز ما يملك، كأنه واحد من ولاده"، منوها بأن إسماعيل هنية يعتبر قاسم سليماني هو شهيد القدس، متسائلا: "ماذا فعل سليماني من أجل القدس".

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