سر لم يتوقعه أحد وراء غياب صلاح عن حفل "الكاف" بمصر

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - السبب الحقيقي وراء غياب النجم المصري محمد صلاح عن حفل الكاف المقام بمصر .
وقال "زكي" في برنامجه: القصة باختصار أن صلاح متعاقد مع إحدى شركات المحمول في مصر ، بينما هناك شركة محمول أخرى هي التي ترعى الحفل المقام في مصر ، وبالتالي فإن حضور صلاح قد يتسبب في مشكلات مالية له.
وأضاف: تذكرون الأزمة التي حدثت إبان كأس العالم حين وضعوا صورة صلاح على الطائرة وطلب حذفها بسبب أنها بجانب لوجو شركة محمول أخرى غير تلك التي تعاقد معها.
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