سر لم يتوقعه أحد وراء غياب صلاح عن حفل "الكاف" بمصر

07 يناير 2020 - 05:37 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - السبب الحقيقي وراء غياب النجم المصري محمد صلاح عن حفل الكاف المقام بمصر .



وقال "زكي" في برنامجه: القصة باختصار أن صلاح متعاقد مع إحدى شركات المحمول في مصر ، بينما هناك شركة محمول أخرى هي التي ترعى الحفل المقام في مصر ، وبالتالي فإن حضور صلاح قد يتسبب في مشكلات مالية له.



وأضاف: تذكرون الأزمة التي حدثت إبان كأس العالم حين وضعوا صورة صلاح على الطائرة وطلب حذفها بسبب أنها بجانب لوجو شركة محمول أخرى غير تلك التي تعاقد معها.



