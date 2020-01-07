أسرة الشاب الذي قتله زوج نانسي عجرم تفجر مفاجأة مدوية

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فادي الهاشم

أصدرت عشائر النعيم السورية بيانا بشأن مقتل ابنها "محمد الموسوي" على أيدي فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم.

وطالبت العشائر في بيان لها بضرورة التحقيق في القضية بشكل مختلف ، مؤكدين أن الشاب الذي ظهر في الفيديو المتداول داخل فيلا نانسي عجرم ليس ابنهم .

وقال علي الموسى - ابن عم القتيل - في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : نحن ابناء عمومة الـمـغدور ( محمد حسن الموسى) آل الموسى من عشائر النعيم: نطالب بفتح تحقيق بالقضية التي نسبت للمـغدور محمد لعدة أسباب:

1-الذي ظهر بالفيديو شخصية غير شخصية المغدور اللباس بالفيديو غير لباسه وهو مقـتـول لون الجاكيت بالفيديو ابيـض ولونه وهو مقـتـول اسود.

2-هناك عدة فيديوهات لم يتم نشرها علما بأن الفيلا بأكملها تحيط بالكاميرات بما فيها الغرف الداخلية.

3- كما ذكر الاعلام اللبناني بأن المـغـدور قد دخل الى غرفة بنات نانسي هل يستطيع احد ان يفسر كيف اصيبت نانسي.

4- هل من المعقول ان يقوم شخص بمفرده على السـ.ـطو على فيلا نانسي عجرم؟

5- المصاري التي سرقها على زعمهم، لماذا وجدت فوق الطاولة؟ ولماذا تم شحـط الـجـثة من مكانها؟

6-هناك ادعـ.ـاء من زوج نانسي بأنه لم يتذكر اي شيفرة للكاميرات عدا شيفرة الكاميرا التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

7ـ اخيرا نطالب بفتح شيفرا جميع الكاميرات الموجودة داخل الفيلا وخارجها، إذ أن هناك قص وتعديل للفيديو اللذي تم نشره.

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