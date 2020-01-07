شقيق زوج نانسي عجرم يفجر مفاجأة مدوية عن الشاب المقتول بفيلتهم

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قتيل فيلا نانسي عجرم
قتيل فيلا نانسي عجرم
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فيلا نانسي عجرم

قتيل فيلا نانسي عجرم

أظهر نهاد الهاشم - شقيق زوج الفنانة ناسي عجرم - استغرابه الشديد من الأخبار التي نُشرت خلال الساعات الماضية حول معرفة أسرة الفنانة الشهيرة بالشاب الذي قُتل داخل فيلتها .

وقال في تصريحات مع برنامج "مصر الآن" المذاع على فضائية "الحدث" : أستغرب جدًا تلك الأنباء .. البعض يقول إن الشاب المقتول كان يعمل في فيلا شقيقي و زوجته .. هذا غير صحيح .

وأضاف: نانسي عجرم وشقيقي لم يروا الشاب من قبل ، وحتى العاملين بالفيلا أكدوا أنهم لم يروه .. وبعد الاستفسار تبين لنا أنه يعمل في منطقة بعيدة منذ عام ونصف ، وهارب من العمل وأوراقه مكسورة .

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