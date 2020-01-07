التليفزيون الإيراني يذيع "نشيد الحرب"

07 يناير 2020 - 09:49 ص

بث التليفزيون الإيراني نشيد ما يعرف الحرب الإيرانية - العراقية ، في إشارة إلى حالة الحرب التي قد تشهدها المنطقة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وتتضمن كلمات النشيد: "يا جيش صاحب الزمان.. تهيأ تهيأ..لحرب صارمة تهيأ تهيأ".

كما نشر موقع فيلق قدس مقتطف من كلمة حسن نصر الله، تحت عنوان الانتقام الشديد الذي سيأخذه نصر الله رداً على مقتل قاسم سليماني.

يأتي هذا وفق تعبئة عامة تقوم بها طهران لأجل الثأر لقاسم سليماني ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد فتح باب التطوع أمام المتطوعين الإيرانيين لأجل القيام بعمليات انتحارية ضد الولايات المتحدة.







