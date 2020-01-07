أبرز المباريات والمواعيد والقنوات الناقلة

07 يناير 2020 - 09:50 ص

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات، أبرزها مباراة مانشستر سيتي ويونايتد، في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وفى الدورى المصرى:

أسوان يواجه نظيره الجونة فى الثانية والنصف وتذاع على أون سبورت، كما يستضيف الإنتاج الحربى فريق المصرى البورسعيدي فى الخامسة مساءً وتذاع على تايم سبورتس.

كما يستضيف بيراميدز نظيره الإسماعيلي فى الخامسة مساءً على استاد الدفاع الجوى وتذاع على أون سبورت.

وفى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

يواجه مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي فى العاشرة مساءً وتذاع على بي إن سبورتس 2.

وفى دورى كأس الأمير محمد بن سلمان (الدورى السعودى)، يواجه الهلال نظيره الأهلى فى السابعة مساءً وتذاع على الرياضية السعودية 1 و3.