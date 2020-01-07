تامر أمين لـ"صلاح": راجع نفسك

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محمد صلاح

النهار

تامر أمين

أبدى الإعلامي تامر أمين، غضبه من غياب اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن حفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين خلال 2019.

وقال "أمين"، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار": "التبريرات التي تقدمت بشأن عدم حضور "صلاح" الاحتفالية لا تساوي شيئا و غير مقنعة".

ووجه "أمين"، رسالة لـ"محمد صلاح"، قائلا: "بهمس في أذن أخويا الصغير ونجمي بقوله راجع حساباتك يا صلاح الجائزة هتروح لساديو ماني السنغالي ".

وتابع:"فيه ناس بتقول إنك غيران،والكلام ده مش صح، بس كان لازم تكون موجودا لأن الاحتفالية في بلدك وأنت علم من أعلام بلدك".

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