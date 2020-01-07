» هل تتنازل المرأة المختلعة عن حقوقها المالية..الإفتاء ترد

07 يناير 2020 - 10:22 ص

ردت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها بشأن الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع.



وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المختلعة رد كل ما ثبت كونه مهرًا".



وأضافت، كما تتنازل المرأة المختلعة عن حقوقها الشرعية المالية، من نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.

