تعرف على هدية الحكومة للأقباط في عيد الميلاد

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رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

البابا تواضروس

عيد الميلاد المجيد

قداس عيد الميلاد

حرص رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بعيد الميلاد، بحضوره أمس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديد.

وذكر الكاتب الصحفي حمدى رزق، أن تهنئة رئيس الوزراء بعيد الميلاد، كانت مصحوبة بهدية لطيفة من الحكومة، وهي تقنين أوضاع 90 كنيسة، ومبنى خدمات جديد، مع وعد باستمرار الحكومة في جهودها للانتهاء من ملف التقنين في أقرب وقت ممكن.

وأكد "رزق" في مقاله بـ"المصري اليوم" أنه من حق الإخوة الأقباط، فتح كنائسهم المغلقة، وتوفيق أوضاع كنائسهم المجمدة لأسباب، حيث إنه حق طبيعى، ويكفله القانون فى دولة المواطنة.

وأضاف "رزق": "بحسبة بسيطة 90 زائد 1322 يساوى 1412 كنيسة جرى تقنين أوضاعها خلال عامين، الشكر مستحق، والود موصول، ولا شكر على واجب حكومى تجاه إخوتنا.. هل من مزيد"؟

وأشار "رزق" إلى أن العقلية التي تدير هذا الملف تتمتع بروح المواطنة الكاملة، والإرادة السياسية الرئاسية متجسدة، وقرار تشكيل اللجنة، برئاسة رئيس الوزراء شخصيًا، وعضوية 6 وزراء "وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب، العدل، الآثار)، مكنت اللجنة من ترجمة نصوص القانون إلى موافقات لها قوة ونفاذية، وليست موافقات ورقية أو فوقية، موافقات وتطبيقات، وتيسير الاشتراطات.



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