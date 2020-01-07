  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب

فضيحة جنسية جديدة لترامب مع مذيعة شهيرة

مدبولي خلال حضوره قداس عيد الميلاد

تعرف على هدية الحكومة للأقباط في عيد الميلاد

من التدافع

شاهد.. أول فيديو لمقتل العشرات في جنازة سليماني

محمد صلاح

حقيقة توقيع عقوبة على "صلاح" من قبل "الكاف"

فيصل القاسم

القذافي وسليماني تواصلا مع دمشق قبل الاغتيال.. ما الأمر

أشك في علاقة زوجتى بأحدهم

أشك في علاقة زوجتى بأحدهم !

قاسم سليماني

83 إيرانيا..قتلى وجرحى في جنازة قاسم سليماني

كاف

قناة مفتوحة تذيع حفل "كاف" لاختيار جوائز الأفضل بأفريقيا

جمال الغندور: "كان ناقص يضربوه قلمين"

شكوى من "الغندور"ضد مرتضى منصور لـ "الانضباط"

فريد الأطرش

سر منع "فريد الأطرش" في مطار القاهرة

فى عيد الميلاد..

رئيس جامعة المنيا يُقدم التهنئة للأقباط

قبلي وبحري

ارشيف
ارشيف
Advertisements

متابعات

المنيا

ميلاد

أقباط

عيد

اللواء اسامة القاضى

تقدم الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وممثلو الأزهر والأوقاف؛ التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شلبي، مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعميد محمود صبري مدير الأمن الوطني، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي أن روابط الانتماء وروح الإخاء، التي يتمتع بها المصريون، ستظل قوية، وتؤكد على حرص جميع المصريين وحفاظهم على وحدتهم وأصالتهم وتماسكهم، في صورة تجسد عمق التفافهم واجتماعهم على حب الوطن.




تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على شروط التضامن لاختيار الأم المثالية حتى 16 يناير
» بعد انفصالها.. هؤلاء دعموا أصالة
» تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات وأيام العمل إلى 4 أيام
» غضب بمجلس وزراء السودان بعد إعدام طفل
» الإفراج عن زوج نانسي عجرم
» تراجع طفيف بسعر الذهب
» رقم صادم لشركات "التعاون الخليجي" فى اعتمادها على التجارة الخارجية
» بعد تصويرها في هذا الوضع.. تقتله وتعترف
» إغلاق طريق" القاهرة- السويس" 10 أيام
» إليسا تهنئ الأقباط بطريقتها في عيد الميلاد
» بعد انفصالها..رضوى الشربيني تدعم أصالة: "قوية"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:54 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية