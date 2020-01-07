» إليسا تهنئ الأقباط بطريقتها في عيد الميلاد

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اعياد الميلاد

هنأت الفنانة اللبنانية، إليسا، جمهورها، عبر حسابها على "تويتر"، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 وكتبت إليسا، في تغريدتها،"بدي اتمنى عيد ميلاد مجيد لكل المصريين الأقباط اللي عم يحتفلو بالعيد اليوم، وكلني أمل تكون هالمناسبة مليانة فرح ورجا وحب عليهن، وتنعاد عليهن دايما بكل خير وسلام".

 وفي سياق متصل، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد.

 وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقدمة مستقبلي الرئيس، وصافح السيسي الأباء والكهنة الذي اصطفوا لاستقباله.

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