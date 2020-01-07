» الإفراج عن زوج نانسي عجرم

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أفادت وسائل محلية، بأنه تم الإفراج، اليوم الثلاثاء، عن زوج المطربة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم بعد احتجازه لقتل سوري تسلل لمنزله ليلا وروع أسرته.

وقررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الإفراج عن زوج المطربة اللبنانية بعد إطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها أن ما قام به كان دفاعا مشروعا عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان.

وفي وقت سابق، قررت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إلى مستشفى الحياة بدلا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية.

 

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