» رقم صادم لشركات "التعاون الخليجي" فى اعتمادها على التجارة الخارجية

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دول الخليج

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أقباط

أعلنت شركة UPS المدرجة في بورصة نيويورك، أن 82% من الشركات المشاركة تصدّر سلعها للخارج بشكل منتظم أو متقطع، وأن اعتمادها على التجارة الخارجية كمصدر رئيسي للإيرادات، وفقا لنتائج استبيان حول السلوكيات والاتجاهات الحالية لخدمات الشحن بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجى.  

حسين وهبي مدير عام الشركة قال إن الحاجة المستمرة للعمل مع مزودي الخدمات اللوجستية القادرين على مواكبة المتطلبات والاحتياجات التكنولوجية لعالم يشهد وتيرة عالية من التغيرات في عصر الإنترنت، خاصة في ضوء ارتفاع عدد الشركات الصغيرة التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية".

وأضاف وهبي: "يؤّكد الاستبيان على رغبة الشركات بتلقّي الدعم من الشركاء في مجال الخدمات اللوجستية ضمن مجالات معينة، كتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات والتخليص الجمركي وتحديد مواعيد الشحن والتسليم، إذ تدرك الشركات الصغيرة أن قدرات مزودي الخدمات اللوجستية تعتبر المفتاح الرئيسي لتطورها أو بقائها قادرةً على المنافسة في السوق العالمية".

من جهته، قال رينزو برافو رئيس قسم الإستراتيجية والتسويق في منطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا للشركة: "تتابع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، نموّها بوتيرة أسرع مقارنةً بالطريقة التقليدية لتجارة التجزئة مع تسارع انتشار الاتصال عالي السرعة في المنطقة".

وتابع برافو: "سلط الاستبيان الضوء على الدور المحوري الذي ستلعبه التكنولوجيا مع التحول الرقمي في مستقبل التجارة التقليدية والإلكترونية، والذي يفرض على الشركات الصغيرة استخدام البيانات والتكنولوجيا لمواصلة فهم احتياجات عملائها وتوسيع خدماتها واختيار الشركاء المناسبين لتلبية متطلبات المتسوّقين عبر الإنترنت".

وتعمل UPS في المنطقة منذ عام 1989، ويشغل مقرها الرئيسي المسؤول عن عملياتها في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا موقعاً استراتيجياً في دبي. وتمّ اختيار الشركة كشريك لوجستي رسمي لمعرض إكسبو 2020 في دبي، ما يتيح لها الفرصة لاستعراض خبرتها وتجربتها العالمية في مجال التجارة والشحن الدولي.


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