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في فنلندا..

تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات وأيام العمل إلى 4 أيام

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رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين
رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين
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متابعات- أمينة عبد العال

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فنلندا

تحالف اليسار

سانا مارين

خفضت رئيسة وزراء فنلندا الجديدة سانا مارين ساعات عمل الموظفين إلى 6 ساعات فقط على أن يكون العمل 4 أيام من خلال تقديم جدول عمل مرن في البلاد.

وأعلنت مارين"34 عاما"  أنها ستسمح للعمال والموظفين بقضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وأحبائهم وممارسة هواياتهم، مضيفة أن الناس يستحقون أن يقضون مزيد من الوقت مع أسرهم وهذه الخطوة التالية بالنسبة لنا في الحياة العملية.

ولاقت دعوة مارين بالترحيب من وزيرة التعليم وزعيمة تحالف اليسار لي أندرسون، اللاتي أكدن أنه من الأهمية السماح للمواطنين الفنلنديين بالعمل بشكل أقل.

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