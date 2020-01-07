وصول نجوم القارة السمراء لحفل "الكاف" بالغردقة

07 يناير 2020 - 01:36 م

وصل إلى مطار الغردقة الدولي، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المصري، بصحبتهم المدرب العالمي أرسين فينجر، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية، لحضور حفل الكاف الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة سهل حشيش بالغردقة

كما وصل السنغالي ساديو ماني، استعدادًا للمشاركة في حفل الكاف لاختيار الأفضل في أفريقيا.

ويتنافس المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب مع زميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي

وأعلن كاف أن المسمى الجديد سيكون "جوائز الكاف- بيك الباتروس 2019"، بجانب الشعار الخاص بالجائزة والذي يتشكل من 5 أذرع بألوان القارة الأفريقية، تحمل كرة بشعار الاتحاد الأفريقي، وهي الجائزة التي يحصل عليها الفائزون هذا العام

يذكر أن الحفل يشهد توزيع جوائز الأفضل في 8 فروع رئيسية أبرزها أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل مدرب كرة نسائية وأفضل لاعب ينشط داخل القارة السمراء وأفضل منتخب، بجانب عدة جوائزة خاصة.