سفير مصر بكندا يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد

07 يناير 2020 - 01:43 م

شارك سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد وأعضاء السفارة المصرية في العاصمة أوتاوا، مساء الإثنين 6 يناير الجاري، في قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقامته كنيستا "القديسة مريم" و"القديس جورج"، وذلك بحضور نيافة الأنبا بولس الباراموسي أسقف الكنيسة القبطية في أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، وجميع آباء الكنيسة، والآلاف من أبناء الجالية القبطية المصرية من المقيمين في العاصمة الكندية وضواحيها.

وفي تصريح للسفير أبو زيد عقب القداس، أفاد بأنه قد تشرف بنقل تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى آباء الكنيسة وجميع أبناء الجالية القبطية في كندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معرباً عن سعادته بالمشاركة وأسرته في قداس عيد الميلاد المجيد كل عام مع الإخوة من أبناء الجالية المصرية القبطية، متمنياً أن يشهد العام الجديد المزيد من تعزيز أواصر وروح المحبة والتآلف بين كافة أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، وأن يُنعم المولى عز وجل على مصر بالمزيد من الاستقرار والرخاء.

كما أشاد السفير المصري بدور الكنائس المصرية حول العالم في تعزيز روابط الانتماء بين الجاليات المصرية ووطنهم الأم، وحرص السفارة المصرية في أوتاوا على دعم كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار على مستوى كندا .

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بتقديم جزيل الشكر لآباء وكهنة الكنيسة على حسن الاستقبال والضيافة على الرغم من انشغالهم بالقداس والصلوات.