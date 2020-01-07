» تونس مجددا: أي شبر من أراضينا ليس محل مساومة

07 يناير 2020 - 01:59 م

جددت تونس على لسان المتحدثة باسم الرئاسة التونسية رشيدة النيفر، رفضها "بشكل قطعي" استخدام أراضيھا من أي طرف للتدخل في الصراع الليبي.







وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قالت النيفر إن "تونس ترفض رفضا قطعيا أي تدخل أجنبي في ليبيا بما في ذلك التدخل التركي، وھو موقف تونس منذ الأول ولم ولن يتغير".





وفي ردھا على سؤال حول السماح لتركيا باستخدام الأراضي التونسية للتدخل عسكريا في ليبيا، شددت النيفر على أن "تونس لا يمكن أن تسمح بذلك وأن جواب الرئيس التونسي قيس سعيد كان صريحا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأخيرة لتونس".





وأضافت أن "سيادة أي شبر من التراب التونسي ليست محل مساومة"، مشيرة إلى أن المشاورات لا تزال جارية بشأن إمكانية مشاركة تونس في مؤتمر برلين حول ليبيا، ونافية وجود أي رفض لمشاركة تونس في ھذا المؤتمر.