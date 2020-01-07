السفارة المصرية في زامبيا تشارك باحتفالات الكنيسة القبطية

شارك سفير مصر في زامبيا أحمد مصطفى وأعضاء السفارة في القداس الذي أقامته الكنيسة القبطية المصرية في العاصمة لوساكا بحضور راعي الكنيسة الأب إبراهام وعدد من أعضاء الجالية القبطية .

وألقى السفير أحمد مصطفى على الحضور رسالة التهنئة الموجهة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتمنياته لهم ولكل الشعب المصري بالتقدم والرفاهية .

كما أكد السفير المصري على ما تمثله هذه المناسبة الجليلة من قيم سامية ومبادئ عظيمة، مشيراً إلى أنها تجسد التلاحم والوحدة الوطنية بين أبناء مصر داخل وخارج الوطن.