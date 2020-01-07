كشف غموض مذبحة البحيرة

07 يناير 2020 - 02:23 م

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة من العثور على مرتكب المذبحة التى راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال الأحد الماضي في عزبة علي التابعة لمركز كفر الدوار في البحيرة.

وخلال 8 ساعات تحقيق متواصلة توصلت النيابة العامة إلى أن المتهم قام بجريمة القتل لمبيض المحارة وزوجته ووالدته وأبنائه الأربعة وحاول حرق المنزل بعد كشف أمره أثناء محاولته سرقة 4 رؤوس ماشية من الحظيرة الملحقة بالمنزل.

وكان أهالي العزبة أبلغوا الشرطة بالحريق الذي شب في منزل الأسرة المنكوبة وكشفت الشرطة عن 7 أشخاص مذبوحين داخل منزلهم وتوجد آثار للنيران، في محاولة من الجاني لإخفاء آثار الجريمة.

وكشف التقرير الطبي عن سبب الوفاة لهم و كان الأب حسني أحمد علي 39 عاما" طعون وحروق" وزوجته رنا محمد شحاتة 34 عاما" حروق" ووالدة المجني عليه زينب 67 عاما" حروق"، وأبناؤه " عبد الرحمن و عماد ومسعود و محمد" طعون وحروق.