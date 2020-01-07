» السعودية تصدر بيانا قويا ضد تركيا

أدان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، من جديد التدخلات التركية في ليبيا.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد المجلس، أن "التدخل التركي في ليبيا هو انتهاك واضح وصريح لقرارات مجلس الأمن".
وقال المجلس في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، "ما أعربت عنه المملكة من رفض وتنديد بالتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية، مما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، ومخالفا للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر الماضي، ويقوض الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ويشكل تهديدا للأمن الليبي والعربي والإقليمي".