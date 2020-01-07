» السعودية تصدر بيانا قويا ضد تركيا

أدان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، من جديد التدخلات التركية في ليبيا.



و حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد المجلس، أن "التدخل التركي في ليبيا هو انتهاك واضح وصريح لقرارات مجلس الأمن".