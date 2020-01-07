» مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى بغداد

07 يناير 2020 - 02:41 م

قررت وزارة الطيران المدني تعليق رحلات "مصر للطيران" إلى بغداد اعتبارا من الغد حتى الجمعة المقبلة؛ نظرا للظروف الراهنة ولحين استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة.

وقال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، في بيان اليوم الثلاثاء "نظراً للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتباراً من غد الأربعاء حتى الجمعة، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات، ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة".





