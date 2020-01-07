» صادم .. نمر يفقد سيدة ذراعها والسبب "سيلفى"

07 يناير 2020 - 02:42 م

شهدت حديقة حيوانات بمدينة "كوردوبا" في المكسيك، حادثا مأساويا بعدما انتهت محاولة سيدة في الثلاثين من عمرها التقاط صورة "سيلفي" مع نمر أثناء زيارتها للحديقة بعد أن تجاوزت خط الأمان، حيث أصبح من الممكن أن تفقد ذراعها نتيجة لهذه الخطوة التي أقدمت عليها.

النمر تمكن من مهاجمة السيدة "نويمي فراجوزا"، وهي من ولاية "بويبلا" المكسيكية، أمام الزوار الذين أصيبوا بحالة صدمة جراء ذلك، وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

وقال "جونزالو دياز"، الممثل القانوني للحديقة، إن الضحية عبرت خط الأمان كي تقترب من النمر، ونتيجة لذلك فقد أصابها في ذراعها وخدش وجهها، مؤكدًا أن قواعد حديقة الحيوان تمنع الزوار من وضع أيديهم داخل الأقفاص من أجل لمس أو إطعام الحيوانات.