» شاهد.. فتاة سعودية تتزوج من مسيحي أمريكي تثير ضجة

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أثارت فتاة سعودية تطلق على نفسها اسم "جوجو"، موجة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" لزواجها من شاب أمريكي مسيحي.

وتزوجت الفتاة السعودية حبيبها الأمريكي على الطريقة المدنية، التي يتزوج بها اثنين من ديانتين مختلفتين، وسط استهجان وغضب النشطاء السعوديين.

وظهرت الفتاة مرتدية فستان أبيض قصير، وعلقت على الفيديو قائلة :" أحبه لأنه يجعلني أضحك كثيرًا".

وكانت الفتاة السعودية أعلنت عن علاقتها بالشاب الأمريكي عبر إنستجرام في شهر ديسمبر الماضي، وكشفت أنها افتتحت الحساب لتعلن عن قصة حبها، معبرة عن سعادتها لعثورها على "توأم روحها" كما وصفته.


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