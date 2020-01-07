  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أبو تريكة

بالفيديو.. قطري يحاول إحراج "أبو تريكة".. والأخير: أنا مصري

بوتين والأسد

"بوتين"يزور المسجد الأموي وضريح النبي يحيى

سليماني

بلا رأس وممزق.. إيران تكشف عن حالة جسد "سليماني"

محمد صلاح

"صلاح" ثالث أغلى لاعب في العالم بمبلغ خيالي

الأرصاد

رياح وبرد وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد الأربعاء

الملك سلمان

بعد تطور الأحداث..الملك سلمان يصدر 6 أوامر ملكية عاجلة

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

"ليس لصا"..مفاجأة تقلب الموازين بحادث سرقة نانسي عجرم

محمد صلاح

السبب الحقيقي لرفض "صلاح" حضور حفل الأفضل في إفريقيا

محكمة

الإمارات.. يحرق جدته خوفًا من تحويله لامرأة

جنود

قوات دولة أجنبية تغادر العراق

الإمارات.. يحرق جدته خوفًا من تحويله لامرأة

عرب وعالم

محكمة
محكمة
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

«الخارجية الإسرائيلية» تثمن الرسائل الدافئة من الإمارات

#

بالدلائل براءة الإمارات من "التبغ المغشوش" بالسعودية

#

حبس مغن شهير في فضيحة نشر فيديوهات جنسية

#

السيسي يصل القاهرة قادمًا من الامارات بعد زيارة استغرقت يومين

الامارات

حرق

جدة

خليجي

خفضت محكمة استئناف أبوظبي، مدة حكم قضائي كان قد صدر بحق خليجي، تسبب عمدا بإشعال النار في جدته بقصد قتلها، من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات، وإلزامه بدفع 50 ألف درهم (13600 دولار) للمجني عليها، فضلا عن دفع رسوم القضية.

 وبحسب تفاصيل المحاكمة، فقد اعترف المتهم بأنه كان يحاول الانتقام من جدته، بسبب كثرة مشاكلها معه، وتهديدها الدائم له بمعاقبته بالسحر لتحويله من رجل إلى امرأة، ما دفعه للقيام بوضع عدد من أسطوانات الغاز، مختلفة الأحجام داخل سيارته، وأقنع جدته بالذهاب معه لشراء هدية لها.

وبحسب ما جاء في التحقيقات، توجه الجاني بجدته إلى منزله القديم في الوثبة، ووضع في المركبة ولاعة بخور، وغادر المركبة قبل اشتعالها بدقائق، لكنه عاد سريعا بعد الاشتعال، نتيجة ارتفاع صوت جهاز إنذار السيارة، إذ خاف من حضور الجيران، فقام بإخراج جدته من السيارة.

وقال تقرير الطب الشرعي، إن الجدة عانت من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في وجهها وأذنيها ورأسها وعنقها وظهرها وأصابعها. وكانت الحروق تغطى 25 في المائة من جسدها.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "صلاح" يُتوج بجائزة الأفضل
» خلاف بين أكبر عائلتين سعوديتين في طريقه للحل
» "عنيك فى عنينا" تدخل عامها الثالث في محاربة العمى
» قوات دولة أجنبية تغادر العراق
» اعترافات المتهم فى مذبحة البحيرة
» الإمارات.. يحرق جدته خوفًا من تحويله لامرأة
» السعودية تصدر بيانا قويا ضد تركيا
» مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى بغداد
» حليب "الجمال" لعلاج السكر
» صادم .. نمر يفقد سيدة ذراعها والسبب "سيلفى"
» شاهد.. فتاة سعودية تتزوج من مسيحي أمريكي تثير ضجة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:42 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية