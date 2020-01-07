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تعليقات جنسية من فتاة خلال رحلة طيران تتسبب في حبسها

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ديمي بورتون
ديمي بورتون
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قضت محكمة بريطانية بمعاقبة فتاة بالسجن ستة أشهر، بعد أن أثارت حالة من الفوضى على متن طائرة خلال رحلة من أبوظبي بدولة الإمارات إلى مدينة مانشستر البريطانية.

وتسببت "ديمي بورتون" (20 عامًا) في إثارة الفوضى أثناء عودتها إلى بريطانيا من أبوظبي، بسبب سكرها نتيجة تناول الكثير من الخمر.

واستمعت محكمة في مانشتر إلى أفراد الطاقم والركاب الذين استعانوا بهم للتصدي لاعتداء الفتاة، أثناء محاولتها التعدي عليهم التوجه، وتم اعتقالها عندما هبطت الطائرة في مانشستر.

وقالت المدعية العامة كلير بروكليبانك: "يبدو أنها كانت في حالة سكر قبل ركوبها، وبدأت في تقديم عدد من التعليقات الجنسية غير الملائمة لعدد من الركاب الرجال على متن الطائرة".

وأضافت: "اثنان على وجه الخصوص يتذكران سماع تلك التعليقات وفي البداية ضحكا عليها، لكن أصبح الأمر غير مناسب أكثر فأكثر، وطلبت منهم الانخراط في ممارسة الجنس داخل الطائرة".

وقالت المضيفة فوزية نعيم في بيان: "كان وضعًا مرهقًا، لكنني تمكنت من التزام الهدوء والتعامل باحترافية، لكن من غير المقبول أن يعامل أفراد الطاقم بهذه الطريقة، وليس مناسبًا للمسافرين الآخرين مشاهدة أشياء مثل هذا".

وأضافت: "كنتيجة لسوء معاملتها اللفظية تجاهي والاعتداء علي، لم أستطع أن آكل أو أشرب أي شيء خلال الرحلة.

كانت الفتاة عائدة من رحلة استغرقت ثلاثة أشهر إلى أستراليا حيث كانت تزور العائلة، وبررت تصرفاتها المسيئة بأنها كانت تشرب لأنها كانت تخشى الطيران.

وعاقبتها المحكمة بالسجن لمدة ستة أشهر بعد أن اعترفت بأنها في حالة سكر على متن طائرة وخمس تهم بالاعتداء.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 9 مايو الماضي بعد وقت قصير من إقلاع الرحلة "EY21 " من الإمارات.

وتعرض استشاري تخدير كان مسافرًا على متن الطائرة للعض في الكوع والصدر والرقبة أثناء مساعدته محاولة وضع حد لتصرفات الفتاة.

وقالت محامية الفتاة: "إنها تشعر بالخجل الشديد من نفسها ولأنها كانت في حالة من عدم الوعي، فإنها تشعر بالحرج الشديد من الطريقة التي تصرفت بها".

وأضافت: "ذهبت إلى أستراليا للابتعاد عن أسرتها التي تصرفت تجاهها منذ كانت في سن مبكرة مسيئة للغاية".

وقال القاضي جون إدواردز للفتاة: "كان سلوكك غير سارة وعنيفة ومستمرة على مدى فترة طويلة. الأمر بالغ الخطورة بحيث لا يمكن التعامل معه بأي طريقة أخرى غير الاحتجاز الفوري".


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