» "عنيك فى عنينا" تدخل عامها الثالث في محاربة العمى

07 يناير 2020 - 05:41 م

مدير مشروعات صناع الخير: تقديم العلاج المجاني لقرابة 1000 بين قطرات ونظارات وجراحات

المدير التنفيذي للمبادرة: هدفنا مكافحة مسببات العمى بين شرائح غير القادرين نقيب أطباء بني سويف: أكثر ما يميز القافلة جودة الخدمات المقدمة والاحترافية في الأداء





دخلت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة العمى، التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء، عامها الثالث في محاربة العمى بتنظيمها أولى قوافلها للكشف على أمراض العيون خلال 2020، التي استضافتها جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية منيل موسى مركز ببا محافظة بني سويف، في مبني مركز شباب القرية.













الإقبال الكثيف والاهتمام الشعبي والمتابعة الرسمية .. ملاحظات عامة ارتبطت بهذه القافلة، التي حرصت جمعية تنمية المجتمع المحلي بمنيل موسي بالتعاون مع مركز شباب القرية علي أن تخرج في أبهي صورها حتي تليق بالمؤسسة التي تقوم علي تنفيذ المبادرة مؤسسة صناع الخير للتنمية، التي تحظي بقدر كبير من اسمها، فهي بحق تتفاني في صنع الخير من خلال هذه المبادرة التي يرعاها مجلس الوزاراء، وغيرها من المبادرات الأخرى، التي تعمل علي مد يد العون لكل المحتاجين.

وبالفعل، نجحت القافلة، بحسب د. محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، في توقيع الكشف على عيون ما يقرب من ألف مواطن من أهالى القرية وعدد من القرى المجاورة، وأنه تم توزيع عبوات قطرات على عدد كبير من الحالات، التي ثبت طبيا حاجتها للعلاج الدوائى، فضلا عن أخذ قياسات نظارات للمواطنين؛ ليتم تنفيذ النظارات والتحضير لتسليمها للاهالى فور الانتهاء منها، وتحويل من تم تشخيص احتايجهم إلى عمليات لإجراءها في غضون 3 أسابيع.





اجتهدت المجموعة المعاونة لفريق عمل القافلة في سبيل توسيع دائرة الاستفادة من هذه قافلة صناع الخير، وذلك بالإعلان عنها في مختلف القري المجاورة حتي يتم انتقاء الأكثر احتياجا لهذه الخدمة، وبالفعل، وصلت خدمات قافلة "عينك في عنينا" إلي قري تبعد نحو 20 كم عن قرية منيل موسي، فكان الحضور من أكثر من 10 قري، ومنها، قمبش وهليه وأهوه وبني أحمد والبكرية وطوة وأم خمسين واليوسفية غيرهم.





وقدمت القافلة خدماتها الطبية المتكاملة، والكلام لـ "د. محمد عبدالجليل"، بالمجان تماما للأهالى، وأنها لقيت اهتمام ملحوظ من القيادات التنفيذية بمحافظة بني سويف، وحرص علي الحضور د. مصطفى هارون، نقيب أطباء بنى سويف، ومدحت صلاح، نائب رئيس مركز ومدينة ببا، وجمال طه، مدير إدارة ببا الإجتماعية.





تجلي اهتمام كافة الجهات الرسمية والشعبية بقافلة مؤسسة صناع الخير للتنمية، وفقا لـ "رمضان أبو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بمنيل موسي"، في حرص د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، علي متابعة إجراءات تنظيم قافلة "عنيك في عنينا" منذ اللحظة الأولي لوصول دعوة المؤسسة إلي مكتبه، وقيامه بتكليف أجهزة الوحدة المحلية بمركز ومدينة ببا برئاسة هاني الجويلي والوحدة المحلية بقرية قمبش برئاسة حمادة أنور، بتذليل كافة العقبات أمام القائمين علي تنظيم القافلة إيمانا من المحافظ بأهمية الدور الذي تقوم علي "عنيك في عنينا".





لم يقتصر هذا الاهتمام علي الوحدات المحلية بل حرصت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، التي كلفت إدارة ببا الاجتماعية برئاسة جمال طه، بضرورة مساندة جهود مؤسسة صناع الخير للتنمية في سبيل إنجاح قافلة "عنيك في عنينا" من خلال توفير كل صور الدعم سواء من خلال جمعية تنمية المجتمع المحلي بمنيل موسي أو وحدة قمبش الاجتماعية أو إدارة ببا الاجتماعية.





وأتضح الاهتمام بالقافلة، والكلام لـ "رمضان أبو إسماعيل"، أن نقابة الأطباء تابعت إجراءات تنظيم القافلة وحرص د. مصطفي هارون، رئيس قسم جراحات التجميل بمستشفي بني سويف التخصصي نقيب أطباء بني سويف، علي الحضور للوقوف علي مستوي الخدمة، التي نالت إعجابه، نظرا لتكامل الخدمات وجدوتها، علاوة علي الحرص الواضح من القائمين علي القافلة علي أن تصل الخدمة إلي المستحقين من غير القادرين.











مستوي الخدمة متميز والاحترافية تتجلي واضحة، في رأي د. مصطفى هارون، نقيب أطباء بني سويف، الذي أشاد أثناء حضوره إلي مقر تنظيم القافلة بصحبة جمعةقرني، رئيس مجلس إدارة مركز شباب منيل موسي، مشيرا إلي "عنيك في عنينا" تقدم خدمات طبية جليلة لمرضي العيون من أهالي قرية منيل موسي وغيرها من القري المجاروة، التي تنافس مرضي العيون بها للفوز بفرصة توقيع الكشف الطبي عليهم.

ويتجسد نجاح المبادرة، وفقا لـ "نقيب الأطباء"، في تميز خدماتها وقدرتها علي الوصول إلي فئة كبير من المواطنين وخاصة الأكثر احتياجا وغير القادرين على تكاليف علاج أمراض العيون، وأن القافلة ضربت مثلا رائعا في تكامل الدور بين المجتمع المدنى والجهاز التنفيذى للدولة فى خدمة للمواطنين، وأن النقابة مستعدة للتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وذلك في سبيل زيادة النفع من هذه المبادرة وغيرها من المبادرات، التي تستهدف تقديم خدمات طبية محسنة للمواطنين خصوصا غير القادرين منهم.



