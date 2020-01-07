بلا رأس وممزق.. إيران تكشف عن حالة جسد "سليماني"

07 يناير 2020 - 05:41 م

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن حالة جسد قاسم سليمانى قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، حيث وجدوه ممزقًا إلى 5 أجزاء وبلا رأس.

جاء هذا في تصريحات لـ"محمد باقر زاده" رئيس لجنة الأركان الإيرانية للبحث عن المفقودين والشهداء المجهولين.

وذكر المسئول الإيراني أنه أبلغ المرشد خامنئي بأنه عندما أردنا أمس تكفين أجساد القتلى صرح بأنهم "كنا أمام حادثة تشبه كربلاء".

وتابع: "الأجساد مقطعة إربا إربا، الحاج قاسم تقطع جسده إلى خمس قطع، جسد بلا رأس، كان هناك قسم من الكتف واليد اليمنى ووو ... أبو مهدي المهندس كان عدة قطع لا أكثر".

وأكمل أنه "على الرغم من أننا كنا نمتلك جميع الوسائل للتكفين، من القماش إلى القطن والبلاستيك، لكننا لم نتمكن من جمع الجسد بشكل جيد، ويممناه وألبسناه الكفن بصعوبة".

وقتل "سليماني" وعدد من مرافقيه في غارة أمريكية استهدفت سيارتين كانتا تقلهم بمحيط مطار بغداد بالعاصمة العراقية فجر الجمعة الماضي.