  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أبو تريكة

بالفيديو.. قطري يحاول إحراج "أبو تريكة".. والأخير: أنا مصري

بوتين والأسد

"بوتين"يزور المسجد الأموي وضريح النبي يحيى

سليماني

بلا رأس وممزق.. إيران تكشف عن حالة جسد "سليماني"

محمد صلاح

"صلاح" ثالث أغلى لاعب في العالم بمبلغ خيالي

الأرصاد

رياح وبرد وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد الأربعاء

الملك سلمان

بعد تطور الأحداث..الملك سلمان يصدر 6 أوامر ملكية عاجلة

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

"ليس لصا"..مفاجأة تقلب الموازين بحادث سرقة نانسي عجرم

محمد صلاح

السبب الحقيقي لرفض "صلاح" حضور حفل الأفضل في إفريقيا

محكمة

الإمارات.. يحرق جدته خوفًا من تحويله لامرأة

جنود

قوات دولة أجنبية تغادر العراق

بلا رأس وممزق.. إيران تكشف عن حالة جسد "سليماني"

عرب وعالم

سليماني
سليماني
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إيران: لدنيا 13 سيناريو للرد على اغتيال "سليماني"

#

روسيا تعزي إيران في «قاسم سليماني»

#

إيران: لن نتنازل عن الانتقام ومن حقنا الرد

#

رئيس الموساد الإسرائيلي: إيران على رأس أولوياتنا

بغداد

إيران

ابو مهدي المهندس

سليماني

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن حالة جسد قاسم سليمانى قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، حيث وجدوه ممزقًا إلى 5 أجزاء وبلا رأس.

جاء هذا في تصريحات لـ"محمد باقر زاده" رئيس لجنة الأركان الإيرانية للبحث عن المفقودين والشهداء المجهولين.

وذكر المسئول الإيراني أنه أبلغ المرشد خامنئي بأنه عندما أردنا أمس تكفين أجساد القتلى صرح بأنهم "كنا أمام حادثة تشبه كربلاء".

وتابع: "الأجساد مقطعة إربا إربا، الحاج قاسم تقطع جسده إلى خمس قطع، جسد بلا رأس، كان هناك قسم من الكتف واليد اليمنى ووو ... أبو مهدي المهندس كان عدة قطع لا أكثر".

وأكمل أنه "على الرغم من أننا كنا نمتلك جميع الوسائل للتكفين، من القماش إلى القطن والبلاستيك، لكننا لم نتمكن من جمع الجسد بشكل جيد، ويممناه وألبسناه الكفن بصعوبة".

وقتل "سليماني" وعدد من مرافقيه في غارة أمريكية استهدفت سيارتين كانتا تقلهم بمحيط مطار بغداد بالعاصمة العراقية فجر الجمعة الماضي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "صلاح" يُتوج بجائزة الأفضل
» خلاف بين أكبر عائلتين سعوديتين في طريقه للحل
» "عنيك فى عنينا" تدخل عامها الثالث في محاربة العمى
» قوات دولة أجنبية تغادر العراق
» اعترافات المتهم فى مذبحة البحيرة
» الإمارات.. يحرق جدته خوفًا من تحويله لامرأة
» السعودية تصدر بيانا قويا ضد تركيا
» مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى بغداد
» حليب "الجمال" لعلاج السكر
» صادم .. نمر يفقد سيدة ذراعها والسبب "سيلفى"
» شاهد.. فتاة سعودية تتزوج من مسيحي أمريكي تثير ضجة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:42 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية